Atalanta - Celtic maçında gol sesi yok!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta, sahasında Celtic ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Atalanta, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi.
Bergamo'daki maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Atalanta'da Galatasaray'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 78. dakikada oyuna dahil oldu.
İtalyan ekibi Atalanta, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da kalesinde gol görmedi.
Bu sonucun ardından Atalanta 5, Celtic 4 puana yükseldi.
Atalanta, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maç haftasında Stuttgart deplasmanına gidecek. Celtic, sahasında Leipzig'i ağırlayacak.
Etiketler: #Atalanta #Celtic #uefa şampiyonlar ligi
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