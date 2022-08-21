Atalanta - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında Milan, milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.
Serie A'da 2. hafta heyecanı devam ediyor.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, kendi sahasında ligin son şampiyonu Milan'ı ağırlayacak.
Gewiss Stadium'da oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
Atalanta ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Sampdoria'yı 2-0 mağlup etmişti.
Milan ise kendi evinde ağırladığı Udinese'yi 4-2'lik skorla geçmişti.
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