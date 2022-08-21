Atalanta - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında Milan, milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 13:15
Atalanta - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Serie A'da 2. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, kendi sahasında ligin son şampiyonu Milan'ı ağırlayacak.

Gewiss Stadium'da oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

Zorlu mücadele S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Atalanta ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Sampdoria'yı 2-0 mağlup etmişti.

Milan ise kendi evinde ağırladığı Udinese'yi 4-2'lik skorla geçmişti.


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