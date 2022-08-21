Serie A'da Torino, Lazio ile yenişemedi!
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Emirhan İlkhan'ın yeni takımı Torino, kendi sahasında ağırladığı Lazio ile 0-0 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Torino ile Lazio karşı karşıya geldi.
Olimpico'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Torino'da Emirhan İlkhan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından iki takım da ligdeki puanlarını 4 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Torino, Cremonese ile deplasmanda karşılaşacak. Lazio, sahasında Inter'i ağırlayacak.
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