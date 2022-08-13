Serie A'da Atalanta, Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, deplasmanda karşılaştığı Sampdoria'yı iki golle geçti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 22:07
Serie A'da Atalanta, Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti
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İtalya Serie A'nın ilk haftasında Atalanta, deplasmanda Sampdoria ile karşı karşıya geldi.

Atalanta, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Rafael Toloi ve 90. dakikada Ademola Lookman kaydetti.

Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Atalanta, ilk haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Sampdoria lige puansız başladı.

Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Milan ile karşılaşacak. Sampdoria, Salernitana deplasmanına gidecek.


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