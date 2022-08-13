Serie A'da Atalanta, Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, deplasmanda karşılaştığı Sampdoria'yı iki golle geçti.
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Atalanta, deplasmanda Sampdoria ile karşı karşıya geldi.
Atalanta, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Rafael Toloi ve 90. dakikada Ademola Lookman kaydetti.
Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Atalanta, ilk haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Sampdoria lige puansız başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Milan ile karşılaşacak. Sampdoria, Salernitana deplasmanına gidecek.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Resmi Gazete'de yayımlandı
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- 'Sapasağlam girdi, bayrağa sarılı tabutla çıktı'
- Vali Davut Gül iterek engelledi!
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'