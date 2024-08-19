Atalanta'dan Serie A'ya 4 gollü başlangıç!

Atalanta, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 22:26
Atalanta'dan Serie A'ya 4 gollü başlangıç!
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İtalya Serie A ilk hafta maçında Atalanta ile Lecce karşı karşıya geldi. Ettore Giardiniero Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 4-0 kazandı.

Atalanta'nın gollerini dakika 35 ve 66'da Marco Brescianini ve dakika 45 ve 57'de penaltıdan Mateo Retegui attı.

ZANİOLO FORMA GİYMEDİ

Bu sonuçla birlikte Atalanta, sezona 3 puanla başladı. Lecce, sezonun ilk maçında puanla tanışamadı.

Atalanta'da Zaniolo, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

Ligin bir sonraki maçında Atalanta, Torino deplasmanına gidecek. Lecce ise Inter deplasmanına gidecek.


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