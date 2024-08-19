Atalanta'dan Serie A'ya 4 gollü başlangıç!
Atalanta, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Lecce'yi 4-0 mağlup etti.
İtalya Serie A ilk hafta maçında Atalanta ile Lecce karşı karşıya geldi. Ettore Giardiniero Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 4-0 kazandı.
Atalanta'nın gollerini dakika 35 ve 66'da Marco Brescianini ve dakika 45 ve 57'de penaltıdan Mateo Retegui attı.
ZANİOLO FORMA GİYMEDİ
Bu sonuçla birlikte Atalanta, sezona 3 puanla başladı. Lecce, sezonun ilk maçında puanla tanışamadı.
Atalanta'da Zaniolo, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.
Ligin bir sonraki maçında Atalanta, Torino deplasmanına gidecek. Lecce ise Inter deplasmanına gidecek.
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