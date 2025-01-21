Atalanta'dan, Sturm Graz'a gol yağmuru!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atalanta, Sturm Graz'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atalanta ile Sturm Graz karşı karşıya geldi.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta Atalanta, Sturm Graz'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.
Atalanta'nın golleri; 12. dakikada Mateo Retegui, 58. dakikada Mario Pasalic, 63. dakikada De Ketelaere, 90. dakikada Ademola Lookman ve 90+4. dakikada Marco Brescianini'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan toplayarak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Sturm Graz ise 3 puanla 30. sırada bulunuyor.
Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasının son haftasında Barcelona deplasmanına gidecek.
Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesin olan Sturm Graz ise son haftada evinde Leipzig ile mücadele edecek.
Etiketler: #Atalanta #Sturm Graz #uefa şampiyonlar ligi
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