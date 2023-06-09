Atatürk Olimpiyat Stadı nerede, nasıl gidilir? 2023 Şampiyonlar Ligi Finali nerede oynanacak? Atatürk Olimpiyat Stadı'na metro gidiyor mu?

Yayınlanma: 09.06.2023 - 15:27

Güncelleme: 09.06.2023 - 15:37

Atatürk Olimpiyat Stadı, Avrupa’nın en önemli finaline ev sahipliği yapmak için hazır. Dünya devleri Manchester City ve Inter, İstanbul’da kupayı kaldırmak için seyircinin karşısına çıkacak. Dünyanın her tarafından gelen futbolseverleri bir araya getiren organizasyonun yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na nasıl gidileceği, nerede olduğu araştırılıyor. Peki, Atatürk Olimpiyat Stadı nerede, nasıl gidilir? 2023 Şampiyonlar Ligi Finali nerede oynanacak? Atatürk Olimpiyat Stadına metro gidiyor mu? İşte, Atatürk Olimpiyat Stadı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI NEREDE?

1999 yılında İstanbul'un Başakşehir ilçesi, İkitelli bölgesinde 584 hektarlık alana Olimpiyat Parkı'nın en büyük projesi olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yapımına başlanmış ve 2002 yılında inşası tamamlanmıştır.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'DA NASIL GİDİLİR?

Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na nasıl gidileceği futbolseverler tarafından araştırılıyor.

İstanbul, İkitelli'de bulunan stada en kolay ve trafiksiz ulaşım M3 metro hattı ile sağlamaktadır.

M3 metro hattı aracılığıyla ulaşılabilen stat, M3 metro hattının son durağında yer alıyor. M3 metro hattına ulaşmak için de M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattına binerek Kirazlı durağından M3'e aktarma yapabilirsiniz.

Öte yandan Atatürk Olimpiyat Stadı'na otobüs ile gitmek isteyenler Yenibosna metro durağından kalkan 79K otobüsüyle direk stada ulaşabilirler.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI SEYİRCİ KAPASİTESİ KAÇ?

Uluslararası futbol şampiyonaları ve dünya atletizm şampiyonalarının yapılabileceği, IAAF, FIFA ve IOC şartlarını karşılayan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın son düzenlemelerden sonra toplam seyirci kapasitesi 75.145'e düşürülmüştür.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI SEYİRCİ REKORU HANGİ TAKIMDA?

Süper Lig tarihinde seyirci rekorunun kırıldığı önceki maç, 2003-2004 sezonunda, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 21 Eylül 2003 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki 2-2 sonuçlanan karşılaşma olmuştu. Beşiktaş taraftarı daha önce 132 desibellik ses rekoru kırmıştı.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

UEFA'nın 5 yıldızlı stadlar listesindeki Atatürk Olimpiyat Stadı, 75.145 kişilik kapasitesiyle dünyanın 32. Stadı olma özelliğini taşıyor.