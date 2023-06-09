Yayınlanma: 09.06.2023 - 13:52

Güncelleme: 09.06.2023 - 13:52

EKYS 2023 sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyordu. Mayıs ayında yapılan EKYS 2023'ün soruları ve cevapları yayımlanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarını kaba taslak hesaplarken gerçek sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçlarına nereden ve nasıl bakacağını merak ediyor. Peki, 2023 MEB-EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...

EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2023-MEB-EKYS sınav sonuçları erişime açıldı.

EKYS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKYS NEDİR?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür.

Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır.

Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.