Atatürk’ün mirası en büyük yarışın 99.’sunu jokeyi Ahmet Çelik’le kazandı: Gazi'de dalyaya bir kala 'Cutha'

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildiği 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki yarışta 22 at büyük bir mücadele verdi. Koşunun son metreleri adeta soluk kesti.

Jokey Hışman Çizik, 9 numaralı safkanı “Handsome King” ile atak yapıp yarışın liderliğini eline aldı. Ancak Ahmet Çelik, “Cutha” ile iyi direnip bu atağa hemen yanıt verdi. Kısa sprintle atak yapan “Cutha”, “Handsome King”i geride bırakıp 2.30.28’lik derecesiyle finişi ilk sırada geçerek Gazi şampiyonu oldu. “Handsome King” ikinci, 16 numaralı “Special Man” üçüncü, 2 numaralı “Belgrathan” koşuyu dördüncü sırada tamamladı. Protestolar reddedildi Yarışın bitiminin ardından “Handsome King” ve “Belgrathan” isimli safkanların ilgilileri, koşunun galibi “Cutha”ya protesto çekti.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Komiserler Kurulu, protestoları görüntülerden bir süre tekrar izledi. Kurul, protestoları reddetti. Ahmet Çelik, tribünleri selamladığı sırada bazı yarışseverler alışılmışın aksine kısa süre de olsa şampiyon jokeyi ıslıklarla protesto etti.

VELİEFENDİ'DE REKOR

Mustafa Kemal Atatürk adına yapılan ve 100 yıla yaklaşan tarihiyle ülkemizin en uzun soluklu spor organizasyonu olan Gazi Koşusu, bu sene 99. kez düzenlendi. Atatürk’ün at sevgisi ve spora verdiği önemle temelleri atılan bu büyük gelenek, her zaman olduğu gibi bu yıl da ona duyulan derin saygıyla yaşatıldı. Binlerce yarış sever İstanbul Veliefendi Hipodromu’na adeta akın ederek rekor kırdı. Gazi Koşusu’nu 59 bin 700 kişi Veliefendi’de canlı izledi. Bu rakam, Gazi Koşusu’nda kırılan seyirci rekoru olarak tarihe geçti.

'GURUR VE ŞEREF'

Şampiyon jokey Ahmet Çelik, “Bu alnımıza yazılmış. Son anda bir değişiklik oldu. Bu at bize nasip oldu. Cutha son yarışı son 100’lerde bırakmıştı. Bugün daha iyi idare ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Kızının ve oğlunun “Baba Gazi şampiyonu sen olacaksın” dediklerini anımsatan Çelik, “Bu mutluluğu yaşadık. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu koşuyu 8. kez kazanıyorum. Bu ayrı bir gurur ve şereftir” diye konuştu. Rekorun sahibi Mümin Çılgın’ı yakalamaya 1 yarış kaldığının hatırlatılması üzerine Çelik, “Onun gibi bir üstatla adımın anılması büyük bir gurur. Geçmişte 9 Gazi kazanmak kolay iş değil. Efsane jokeylerin arasında adımın anılması benim için büyük gurur ve onur. Hayali bile zor ve biz bu hayali gerçekleştirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.