ATFF Academy Başkanı Sedat Aydemir, Almanya Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ile görüştü
Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Academy Başkanı Sedat Aydemir, Türkiye Cumhuriyeti Almanya Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ile bir araya geldi. Görüşme, Avrupa'da Türk futbolunu daha ileri taşımayı amaçlayan gelecek planları ve iş birliği fırsatlarını değerlendirerek, olumlu bir atmosferde gerçekleşti.
Essen'deki konsoloslukta düzenlenen toplantıda, Aydemir ve Aydın, ATFF Academy'nin hedefleri ve projeleri hakkında istişarede bulundu. Görüşmede, Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunacak stratejilerin yanı sıra akademinin mevcut programları ve eğitim sistemleri ele alındı.
Sedat Aydemir, yapılan görüşmenin Avrupa Türk Futbol Academy için önemli bir adım olduğunu belirterek, Taylan Bey'e görüşme talebini kabul ettiği için teşekkür ederek kendisine bir plaket takdim etti. Konsoloslukla olan iletişiminin güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Aydemir, bu tür iş birliklerinin Türk futbolunun yurt dışında daha görünür hale gelmesine katkıda bulunacağına vurgu yaptı.
Özellikle genç futbolcuların yeteneklerinin geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde temsil edilmesi için atılacak adımların üzerinde durulan görüşmede, sonuçların önümüzdeki dönemde somut projelere dönüşmesi bekleniyor. ATFF Academy, Türk futbolunun geleceği adına daha fazla destek arayışında kararlılıkla ilerleyeceğini bildirirken, bu tür girişimlerin futbol camiasındaki dayanışmayı artıracağına inanıyor.
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