Athletic Bilbao 2 dakikada 3 puanı kaptı
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Athletic Bilbao, Ludogorets'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao, Igor Jovicevic'in yönetimindeki Ludogorets'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Huvepharma Arena'da oynanan maçta Athletic Bilbao, son bölümünde 1-0 geride girdiği maçta 73 ve 74. dakikalarda bulduğu iki golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Inaki Williams ve 74. dakikada Nicolas Serrano kaydetti. Ludogorets'in tek golünü ise 20. dakikada Erick Marcus kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao puanını 10'a yükseltirken, Ludogorets 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bilbao evinde Elfsborg'u ağırlarken, Ludogorets deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.
Etiketler: #Athletic Bilbao #uefa avrupa ligi #Ludogorets
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