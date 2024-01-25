Athletic Bilbao kazandı yarı finale çıktı
İspanya Kral Kupası karşılaşmasında Athletic Bilbao evinde Barcelona'yı 4-2 yendi.
İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Athletic Bilbao sahasında uzatmalara giden maçta Barcelona'yı 4-2 yendi ve yarı finale yükseldi.
Athletic Bilbao'nun gollerini 1. dakikada Gorka Guruzeta, 49. dakikada Oihan Sancet, 105+2. dakikada Inaki Williams ve 120+1'de Nico Williams, Barcelona'nın gollerini 26. dakikada Robert Lewandowski ve 32. dakikada Lamine Yamal kaydetti.
Athletic Bilbao'nun yarı finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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