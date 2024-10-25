Athletic Bilbao, Nico Williams ile güldü
Athletic Bilbao, Slavia Prag'ı Nico Williams'ın golüyle mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Athletic Bilbao ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. San Mames Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 1-0'lık skorla kazandı.
Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada Nico Williams kaydetti.
Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 7'ye çıkardı. Slavia Prag ise ilk mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.
4. haftada Athletic Bilbao, Ludogorets deplasmanına gidecek. Slavia Prag ise Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.
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