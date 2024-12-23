Ati242 konserde 'Ali Koç istifa' dedi: Fenerbahçe başkanı hakkında tepkiler arttı
Fenerbahçe taraftarı rapçi Ati242, son konserinde 'Ali Koç istifa' diyerek büyük bir protestoya imza attı. Binlerce hayranının da katıldığı bu protesto, sosyal medyada hızla yayıldı. Fenerbahçe'nin son dönemdeki performansıyla ilgili artan eleştiriler, Ati242'nin sahneye çıkışında yankı buldu.
Fenerbahçe taraftarı rapçi Atilla Serin, sahneye "Ali Koç istifa" diyerek çıkarak büyük bir protestoya imza attı. Ati242 mahlasını kullanan ünlü rapçi, son konserinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u istifaya çağırdı.
PROTESTOSUYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Fenerbahçe taraftarı olan rap sanatçısı Atilla Serin (Ati242), son konserinde Ali Koç’a yönelik sert bir protesto gerçekleştirdi. Konserde "Ali Koç istifa" sloganı atan Serin, katılımcılara da bu protestoya katılmaları için çağrıda bulundu. Binlerce hayranı, Ati242'nin sloganına eşlik ederek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a karşı olan tepkilerini dile getirdi.
Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #Ati242
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