Ati242 konserde 'Ali Koç istifa' dedi: Fenerbahçe başkanı hakkında tepkiler arttı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 14:20

Güncelleme: 23.12.2024 - 14:46

Fenerbahçe taraftarı rapçi Atilla Serin, sahneye "Ali Koç istifa" diyerek çıkarak büyük bir protestoya imza attı. Ati242 mahlasını kullanan ünlü rapçi, son konserinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u istifaya çağırdı.

PROTESTOSUYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe taraftarı olan rap sanatçısı Atilla Serin (Ati242), son konserinde Ali Koç’a yönelik sert bir protesto gerçekleştirdi. Konserde "Ali Koç istifa" sloganı atan Serin, katılımcılara da bu protestoya katılmaları için çağrıda bulundu. Binlerce hayranı, Ati242'nin sloganına eşlik ederek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a karşı olan tepkilerini dile getirdi.