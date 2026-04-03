Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atiba Hutchinson'dan derbi için skor tahmini!

Atiba Hutchinson'dan derbi için skor tahmini!

3.04.2026 23:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Atiba Hutchinson'dan derbi için skor tahmini!

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Atiba Hutchinson, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi konuştu. Atiba dev maçın skoruyla ilgili tahminde de bulundu.

Beşiktaş'ta iz bırakan futbolculardan Atiba Hutchinson, Süper Lig'de pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi beIN SPORTS'a açıklamalar yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Beşiktaş'ın şampiyonluk şansıyla ilgili konuşan Atiba, "Şampiyonluk zor olabilir ama hala çok maç var. Sezon başını düşününce ikinci ya da üçüncü bitirmek bile büyük başarı olur" ifadelerini kullandı.

ORKUN KÖKÇÜ SÖZLERİ

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş için belirleyici bir futbolcu olduğunu aktaran efsane isim, "Sahada olduğu zaman oyun tamamen değişiyor. Hem hücumda hem savunmada çok çalışıyor. Çok zeki bir oyuncu ve şu an formunun zirvesinde" dedi.

Bu derbinin Fenerbahçe için sezonun belirleyici maçı olacağını söyleyen Atiba, "Üç puandan başka bir sonuç onları tatmin etmez" şeklinde konuştu.

ATIBA'DAN DERBİ İÇİN SKOR TAHMİNİ

Öte yandan Atiba Hutchinson, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için skor tahmini de yaptı ve siyah-beyazlıların maçı 2-1 kazanacağını belirtti.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Atiba Hutchinson

