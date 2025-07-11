Attila Szalai, Süper Lig'e döndü!

Kasımpaşa, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'dan Attila Szalai'yi kiraladı.

Macar stoper sağlık kontrollerinden geçtikten sonra lacivert beyazlılarla sözleşme imzaladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Szalai’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!" ifadeleri yer aldı.