Atina'da üzgün gece! Anadolu Efes büyük fırsat tepti!

Anadolu Efes, 12 sayılık farkı koruyamadı ve Atina'da Panathinaikos'a yenilerek seride 1-0 geri düştü.

Atina'da üzgün gece! Anadolu Efes büyük fırsat tepti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 23:27

Anadolu Efes, THY EuroLeague Play-Off serisi 1. maçında Panathinaikos Aktor'a deplasmanda 87-83 yenildi.

3. çeyreğin son bölümünde farkı bir ara 12'ye kadar çıkaran Anadolu Efes, üstünlüğünü koruyamadı.

Üç maç kazanan tarafın Final Four'a yükseleceği serinin ikinci maçı perşembe akşamı yine Atina'da oynanacak.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


Etiketler: #anadolu efes #Panathinaikos #thy euroleague
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