Atina'da üzgün gece! Anadolu Efes büyük fırsat tepti!
Anadolu Efes, 12 sayılık farkı koruyamadı ve Atina'da Panathinaikos'a yenilerek seride 1-0 geri düştü.
Anadolu Efes, THY EuroLeague Play-Off serisi 1. maçında Panathinaikos Aktor'a deplasmanda 87-83 yenildi.
3. çeyreğin son bölümünde farkı bir ara 12'ye kadar çıkaran Anadolu Efes, üstünlüğünü koruyamadı.
Üç maç kazanan tarafın Final Four'a yükseleceği serinin ikinci maçı perşembe akşamı yine Atina'da oynanacak.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
Etiketler: #anadolu efes #Panathinaikos #thy euroleague
Spor Haberleri
- Anadolu Efes büyük fırsat tepti!
- Roland Sallai: 'Kanat oynadım, 2 gol attım'
- Yunus Akgün: 'Fenerbahçe maçıyla yükseldik!'
- Abdülkerim Bardakçı: 'Ben Konyalıyım, bu tepkiler niye!'
- Fenerbahçe Beko, Final Four için ilk adımı attı!
- Futbolculardan İBB tutuklularına destek
- Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı!
- Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank
- Martin Baturina kimdir?
- Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi değişti!
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özgür Özel'den traktör sayısı yanıtı
- Özgür Özel'den çağrı geldi
- Yolsuzluk sadece buz dağının görünen kısmı
- Eurofighter’ı getirecek adım
- İmamoğlu için verilen imza sayısı belli oldu
- Tarlada fiyatı 7 liraya düştü: Dönüm maliyeti 35 bin TL
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı
- AKP çakıldı, CHP büyük fark attı!