Atletico Madrid, 87'de galibiyeti aldı!
İspanya La Liga'da Atletico Madrid kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı tek golle mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Atletico Madrid, kendi sahasında Osasuna'yı konuk etti.
Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Atletico Madrid'e 3 puanı getiren tek golü ise 87. dakikada Felipe kaydetti.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 26 puana yükseldi. Osasuna ise 19 puanda kaldı.
La Liga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, Cadiz deplasmanına konuk olacak. Osasuna ise Elche ile karşı karşıya gelecek.
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