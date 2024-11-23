Atletico Madrid, Aleves'i Griezmann ve Sörloth ile geçti!
İspanya Ligi'nde Altletico Madrid geriye düştüğü maçta Deportivo Aleves'i mağlup etti.
İspanya Ligi'nde 14. hafta maçında Atletico Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Deportivo Alaves'in öne geçtiği maçı Atletico Madrid 2-1 kazandı.
Deportivo Alaves'in golünü 7. dakikada penaltıdan Jon Guridi kaydetti.
Atletico Madrid'in golleri 76. dakikada Antoine Griezmann (penaltı) ve 86. dakikada Alexander Sörloth'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 29'a yükseltti. Deportivo Alaves 13 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Atletico Madrid, Valladolid deplasmanına konuk olacak. Deportivo Alaves, Leganes'i ağırlayacak.
Etiketler: #atletico madrid #deportivo alaves #la liga #İspanya
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