Atletico Madrid'e geçit vermedi: Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 44. dakikada Bukayo Saka kaydetti.
1-1 biten ilk maçın ardından Arsenal, bu sonuçla birlikte adını UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı.
20 YIL SONRA FİNALE ÇIKTI
İngiliz devi, daha önce 2006 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş ve 10 kişi kaldığı maçta Barcelona'ya 2-1 kaybetmişti.
2013/14 ve 2015/16 sezonlarında finale yükselen Atletico Madrid, 2016/17 sezonunda yine yarı finale çıkmıştı. Atletico Madrid, 10 yıl sonra tekrar finale yükselme fırsatını geri çevirmiş oldu.
FİNALDE RAKİP PSG YA DA BAYERN MÜNİH
Arsenal'in finaldeki rakibi Paris Saint-Germain - Bayern Münih eşleşmesinin galibi olacak. İki takım arasında oynanan Paris'teki ilk maçı PSG 5-4''lük skorla kazanmıştı.