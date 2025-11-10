Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atletico Madrid'in çoğunluk hissesi el değiştirdi!

10.11.2025 18:09:00
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in çoğunluk hissesinin Apollo Sports Capital'e devredildiği açıklandı.

LaLiga'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid'de büyük bir yönetim değişimi yaşandı.

Kulübün çoğunluk hissesi, sürpriz bir hamleyle Apollo Sports Capital'e devredildi.

Uzun süredir şirket yapısı üzerinden yönetilen kırmızı-beyazlılarda, hisselerin yüzde 65.98'ini elinde bulunduran Atletico HoldCo, kontrol hakkını yeni yatırım fonuna devretme kararı aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Apollo Sports Capital'in artık Atletico Madrid'in en büyük ve en yetkili paydaşı olduğu duyuruldu.

DEVİR 2026'DA TAMAMLANACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre hisselerin Apollo Sports Capital'e devir işlemleri 2026 yılının ilk çeyreğinde sona erecek.

Şirket ile kulüp arasında yapılan anlaşmanın finansal ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

BAŞKAN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Angel Gil ile başkanı Enrique Cerezo'nun mevcut görevlerine devam edeceği bildirildi.

İlgili Konular: #la liga #atletico madrid #hisse #Devir

