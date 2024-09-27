Atletico Madrid, Julian Alvarez ile güldü!
İspanya La Liga'da Atletico Madrid, Celta Vigo'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Atletico'nun golü 90'da Julian Alvarez attı.
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo deplasmanına konuk oldu. Estadio de Balaidos'taki mücadeleyi Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı.
Diego Simeone'nin ekibine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Julian Alvarez attı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 15 puana yükseldi. Celta Vigo, 9 puanda kaldı.
Atletico Madrid, ligin bir sonraki maçında hafta sonunda sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Celta Vigo, bir sonraki haftada sahasında Girona ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #İspanya #la liga #atletico madrid #celta vigo
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