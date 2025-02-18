Atletico Madrid'de İspanyol futbolcu Koke sakatlandı
İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Koke, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
LaLiga takımlarından Atletico Madrid'in deneyimli orta saha oyuncusu Koke, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 24. haftasında Celta Vigo'ya karşı oynanan maçta sakatlanan Koke'nin sağ bacağında kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmedi.
Etiketler: #la liga #İspanya #atletico madrid #Koke
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