Atletizmde Cuma Özcan'dan büyük başarı!
18-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir'de yapılan olimpik deneme ve milli takım seçme yarışmalarında Cuma Özcan, 3 bin metre engelde U20 Türkiye rekorunu kırarak, Dünya Gençler Şampiyonasının barajını geçti.
Atletizmde İzmir'de düzenlenen Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme mücadelesi sona erdi.
Atatürk Stadı'nda dün başlayan organizasyonda 138'i kadın 488 sporcu mücadele etti.
Organizasyonda 3000 metre engellide 8:46.09'lık derece elde eden Fenerbahçe sporcusu Cuma Özcan, Muhammet Emin Tan'ın 20 yaş Türkiye rekorunu kırdı. Cuma Özcan, Dünya Gençler Şampiyonası barajını geçti.
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