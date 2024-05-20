Atletizmde Cuma Özcan'dan büyük başarı!

18-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir'de yapılan olimpik deneme ve milli takım seçme yarışmalarında Cuma Özcan, 3 bin metre engelde U20 Türkiye rekorunu kırarak, Dünya Gençler Şampiyonasının barajını geçti.

AA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 07:48
Atletizmde Cuma Özcan'dan büyük başarı!
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Atletizmde İzmir'de düzenlenen Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme mücadelesi sona erdi.

Atatürk Stadı'nda dün başlayan organizasyonda 138'i kadın 488 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda 3000 metre engellide 8:46.09'lık derece elde eden Fenerbahçe sporcusu Cuma Özcan, Muhammet Emin Tan'ın 20 yaş Türkiye rekorunu kırdı. Cuma Özcan, Dünya Gençler Şampiyonası barajını geçti.


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