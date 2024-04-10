Dünya Atletizm Birliği, olimpiyatlarda para ödülü vereceğini açıkladı

Yayınlanma: 10.04.2024 - 18:05

Güncelleme: 10.04.2024 - 18:05

Atletizmin uluslararası yönetim kurumu Dünya Atletizm Birliği, bugün dikkat çeken bir açıklama yaparak Paris 2024 Olimpiyatları’nda bu yaz 48 atletizm yarışmasının her birinde altın madalya kazanan sporculara 50 bin ABD Doları ödül verileceğini duyurdu.

Açıklamada "Dünya Atletizm Birliği, dönüm noktası niteliğindeki bir kararla bugün (10 Nisan), bir Olimpiyat Oyunlarında para ödülü veren ilk uluslararası federasyon olacağını ve bu yaz, Paris'teki Olimpiyat Oyunları’ndan başlayarak sportif başarının zirvesine ulaşan sporcuları finansal olarak ödüllendireceğini duyurur" denildi.

BAYRAK TAKIMLARI BÖLÜŞECEK

Birlik ayrıca Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş ve bronz madalya kazananlara para ödülünü kademeli bir düzeyde dağıtacağını da ifade etti. Para ödülünün verilmesi süreciyle ilgili ise "Para ödülünün ödenmesi, olağan anti-doping prosedürlerinden geçen ve onaylanan sporcular da dahil olmak üzere Dünya Atletizm onay sürecine bağlı olacaktır. Her Olimpiyat şampiyonu 50 bin ABD Doları alacaktır. Bayrak takımları, takım arasında paylaştırılmak üzere aynı miktarı alacaklardır. LA28 Olimpiyat ödüllerinin formatı ve yapısı yakın zamanda açıklanacak" denildi.