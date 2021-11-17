ATP Finalleri'nde sakatlanan Tsitsipas'ın yerini Norrie alacak

İtalya'daki ATP Finalleri'nde sakatlanan Yunan tenisçi Tsitsipas'ın yerini Büyük Britanyalı Cameron Norrie alacak.

AA
17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:42
ATP Finalleri'nde sakatlanan Tsitsipas'ın yerini Norrie alacak
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İtalya'nın Torino kentinde devam eden Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde sakatlanan Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ın yerine Büyük Britanyalı Cameron Norrie korta çıkacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Rus Andrey Rublev'e 2-0 yenildiği ilk maç sırasında sakatlanan 4 numaralı seribaşı Tsitsipas'ın turnuvadan çekildiği ve yerine, ikinci yedek kontenjanından Norrie'nin dahil edildiği belirtildi.

Bu akşam TSİ 23.00'te oynanması planlanan Yeşil Grup maçında Norveçli Casper Ruud, Tsitsipas'ın yerine Cameron Norrie ile karşılaşacak.

Kariyerinde ilk kez ATP Finalleri'ne katılacak 26 yaşındaki Norrie, bu sezon Los Cabos Açık ve Indian Wells turnuvalarından zaferle ayrılmıştı.


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