Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah ameliyat oldu
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'da Bernard Mensah ameliyat geçirdi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah ameliyat oldu.
Kayserispor'un ligin 9'uncu haftasında oynadığı Fatih Karagümrük maçından önce çapraz bağları kopan, menüsküs ve iç yan bağ zedelenmesi yaşayan 27 yaşındaki futbolcu Bernard Mensah ameliyat oldu.
Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Mensah! Profesyonel futbol A takım kaptanlarımızdan Bernard Mensah’ın başarılı operasyon geçirdiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Kaptanımız Mensah, Kayserispor camiasına özlemlerini iletti. Mensah’a tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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