Attila Szalai: 'Çok mutluyuz'
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Dinamo Kiev'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Dinamo Kiev'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Galibiyete dair duygu ve düşüncelerini paylaşan Attila Szalai, "Öncelikle güzel kelimelerinizden ve tebriğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok mutluyuz. Hedefimiz grubu birinci tamamlamaktı ve bunu da başardık. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Aynı şekilde pozitif olduğum, mutlu olduğum bir nokta daha var, bugün iyi bir oyun ortaya koyduk. Bence defansif olarak sağlam durduk. 2 de güzel gol attık. Şimdi Sivasspor'a karşı odaklanacağımız bir lig maçı olacak. O maç da aynı şekilde hazırlanacağız." dedi.
Grubu birinci sırada bitirebilmenin önemine değinen Szalai, "Maç öncesinde kendi oyunumuza odaklandık. İyi bir şekilde de hazırlanmıştık. Rakibimizle daha önce 3 kez oynamıştık, bu da dördüncü maçımızdı. Dolayısıyla hedefimiz bugün sahadan galibiyetle ayrılmaktı, aynı zamanda dikkatli de olmamız gerekiyordu, çünkü gol averajı birinci bitirebilmek adına çok büyük önem taşıyordu. Çok fazla gol atmamız gerekiyordu. Bugün 2-0 kazandık, çok mutluyuz. Bugün önemli olan galibiyetle beraber grubu birinci sırada tamamlayabilmekti." şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu
- Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?