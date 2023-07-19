Attila Szalai için büyük iddia! Menajeri Hoffenheim ile görüştü

Yayınlanma: 19.07.2023 - 18:47

Güncelleme: 19.07.2023 - 18:47

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler hakkında gelişmeler yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdüren Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yetkilileri, Szalai'nin menajeri ile Almanya'da bir araya geldi.

Haberde, Szalai'nin menajeri ile Hoffenheim yetkilileri arasında sözleşme detaylarının görüşüldüğü aktarıldı.