Attila Szalai için büyük iddia! Menajeri Hoffenheim ile görüştü

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin menajeri, transfer görüşmelerini sürdürmek üzere Almanya'da Hoffenheim ile bir araya geldiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 18:47
Attila Szalai için büyük iddia! Menajeri Hoffenheim ile görüştü
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler hakkında gelişmeler yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdüren Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yetkilileri, Szalai'nin menajeri ile Almanya'da bir araya geldi.

Haberde, Szalai'nin menajeri ile Hoffenheim yetkilileri arasında sözleşme detaylarının görüşüldüğü aktarıldı.


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