Attila Szalai için büyük iddia! Menajeri Hoffenheim ile görüştü
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin menajeri, transfer görüşmelerini sürdürmek üzere Almanya'da Hoffenheim ile bir araya geldiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler hakkında gelişmeler yaşanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdüren Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yetkilileri, Szalai'nin menajeri ile Almanya'da bir araya geldi.
Haberde, Szalai'nin menajeri ile Hoffenheim yetkilileri arasında sözleşme detaylarının görüşüldüğü aktarıldı.
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