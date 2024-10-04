Augsburg, evinde 2 golle kazanmasını bildi
Almanya Bundesliga 6. hafta maçında Augsburg, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti.
Almanya Bundesliga 6. hafta maçında Augsburg ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan maçı Augsburg, 2-1 kazandı.
Augbsurg'a galibiyeti getiren goller 38 ve 65. dakikalarda Keven Schlotterbeck ve Alexis Claude Maurice'den geldi. Borussia Mönchengladbach'ın tek golünü 72. dakikada Tim Kleindienst kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Augsburg, puanını 7'ye çıkarırken Mönchengladbach 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Augsburg, Freiburg deplasmanına gidecek. Mönchengladbach ise evinde Heidenheim'ı ağırlayacak.
Etiketler: #Augsburg #borussia mönchengladbach #Bundesliga #Almanya
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