Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid: 'Favori Fenerbahçe'

05 Ağustos 2022 Cuma, 19:47

Fenerbahçe'nin Slovacko'yu 3-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Austria Wien'in iki gözlemcisi de tribünde yer aldı.

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halindeki rakibi olan Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid'in yardımcısı Cem Şekerlioğlu ve analist Lorenz Kuscha-Lissberg Ülker Stadyumu'na geldi ve 3-0'lık maçı tribünlerden izledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Austria Wien Teknik Direktörü Schmid, "Fenerbahçe elbette turun favorisi ve bizim turu geçmemiz sürpriz olacak. Fenerbahçe'nin gerçekten harika ve çok kaliteli futbolcuları var." ifadelerini kullandı.

Schmid, iki yardımcısının tribünde olmasıyla ilgili olarak, "Atmosferi de deneyimlemek istedik. Fenerbahçe tribünleri gerçekten etkileyiciymiş." sözleriyle konuşmasını noktaladı.