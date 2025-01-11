Auxerre - Lille maçında gol sesi çıkmadı!
Fransa Ligue 1'in 17. hafta maçında Lille, deplasmanda Aj Auxerre ile 0-0 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 17. hafta maçında Lille, Auxerre'ye konuk oldu.
Deschamps Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Auxerre oyuncusu Paul Joly, 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Lille, bu maçın ardından puanını 29'a yükseltti. Auxerre ise 22 puana çıktı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Nice'yi konuk edecek. Auxerre, Angers deplasmanına gidecek.
Etiketler: #auxerre #lille #Fransa Ligue 1
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