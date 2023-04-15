Avcılar 1903 Spor Kulübü’nün gözü yükseklerde

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:20

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:20

Son yedi yılda altyapı kategorilerinde müsabakalara çıkan kulüp bu yıl aldığı derecelerle, ilk defa THF Kadınlar 2. Lig B Grubu’nda yer aldı. Kadın Hentbol takımı, 2. Lig B Grubu’nda sekiz maçta 14 puan toplayarak grubunu lider tamamladı.

Hentbolcular, elde ettiği sonuçla Türkiye’nin son 12 takımı arasına ismini yazdırdı. Kulüp, playoff yolculuğunda 1. Lig’e yükselmek için mücadele edecek.

Lig sürecindeki İstanbul altyapı maçlarında kulübün Yıldız Takımı birinci olurken Genç Takım ise ikinciliği göğüsledi. Kulüp, Türkiye finallerinin son 16 turuna da katılmaya hak kazandı.

Yıldız Kız Takımı, 10 -15 Nisan tarihleri arasında Avcılar 1903 Spor Kulübü’nü Kastamonu’da temsil edecek.

Avrupa Yakası’nın hentbol üssü olmak isteyen kulüp, önümüzdeki sezonda A Takım bazındaki playoff’lardan THF Kadınlar 1. Ligine gözdikti.