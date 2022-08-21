Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası

Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Berkay Çelik, U2000 kategorisinde şampiyon oldu.

AA
21 Ağustos 2022 Pazar, 18:35
Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası
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Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

Organizasyonda U2000 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Berkay Çelik, 8 puanla şampiyonluğa ulaştı. U1700 kategorisinde ise İlker Pazarcıoğlu üçüncü, Doğa Can Dorum dördüncü sırada yer aldı.


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