Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası
Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Berkay Çelik, U2000 kategorisinde şampiyon oldu.
Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.
Organizasyonda U2000 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Berkay Çelik, 8 puanla şampiyonluğa ulaştı. U1700 kategorisinde ise İlker Pazarcıoğlu üçüncü, Doğa Can Dorum dördüncü sırada yer aldı.
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