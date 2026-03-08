Avrupa'da gündem derbi: 'Victor Osimhen'den Liverpool'a mesaj'

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Dev derbi Avrupa basınında da geniş yer bulurken "Osimhen'den Liverpool'a mesaj" ifadeleri kullanıldı.

Derbinin Avrupa basınındaki yansımaları şu şekilde:

Tuttomercato (İtalya): "Galatasaray, Türk liginde fırtına gibi esiyor: Beşiktaş karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Cimbom, son beş maçında dördüncü galibiyetini elde ederek Fenerbahçe'nin yedi puan önüne geçti. Her zamanki gibi, Victor Ösimhen, Türk ligindeki on birinci golünü atarak maçın kaderini belirledi."

"OSIMHEN'DEN LIVERPOOL'A MESAJ"

AS (İspanya): "Galatasaray, Beşiktaş'ın stadında oynanan derbi maçında zorlu bir mücadele sonunda 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı ve Türkiye ligindeki liderliğini pekiştirerek Asensio'nun Fenerbahçesi karşısındaki puan farkını yediye çıkardı. Maç öncesi atmosferde, tarihsel olarak gergin olan rekabette alışılmadık bir jest olarak, İspanyol-Türk dostluğunu kutlayan mesajlar yer aldı.

Osimhen, Cumartesi günü attığı golle bu sezon 18 gole ulaştı ve şimdiden 6 asist yaparak Napoli'deki en iyi rekorlarını geride bıraktı. Performansı, on kişiyle oynarken takımın gösterdiği karakterle birleştiğinde, Salı günü Ali Sami Yen Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Liverpool'a doğrudan bir mesaj gönderiyor."

"SANE, KULÜP DÜZEYİNDE İLK KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ"

Kicker (Almanya): "39. dakikada Beşiktaş savunması çok pasif ve tepkisizdi. Sané, ceza sahasının sağ ucundan mükemmel bir orta yaptı. Osimhen'i markaj eden kimse yoktu ve o da yakın mesafeden güçlü bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, haklı bir üstünlükle devre arasına girdi, ancak maçın 62. dakikasından biraz fazla bir süre sonra Leroy Sané'nin uzun profesyonel kulüp kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmesiyle bu üstünlük tehlikeye girdi. Daha önce hiç kırmızı kart görmemiş ve Alman milli takımında sadece bir kez (Avusturya'ya 2-0'lık mağlubiyette) kırmızı kart görmüş olan eski Bayern Münih oyuncusu, Rıdvan'ın topuğuna sakarca bir müdahalede bulundu ve hakem Ozan Ergün, video görüntülerini inceledikten sonra kırmızı kartını gösterdi."

"BEŞİKTAŞ'IN SANE ÖKFESİ"

Bild (Almanya): "Muhtemelen böyle olacağını hayal etmemişti! Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 yenerek liderliğini korudu, ancak Alman yıldız Leroy Sané'yi (72 maçın 30'unda forma giydi) kaybetti. Kanat oyuncusu 62. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı."