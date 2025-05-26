Avrupa'da yılın transferi yolda: 100 milyon Euro'luk teklif!

İngiltere Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmak üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz kulübü, Bayer Leverkusen'in gözde oyuncusu Florian Wirtz için bonuslarla birlikte 100 milyon Euro'yu aşan bir teklif yaptı.

Haberde, Liverpool ile Leverkusen'in görüşmelere devam ettiği ve en kısa sürede anlaşmanın tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

22 yaşında Alman on numaranın da, kulübüne sadece Liverpool'a transfer olmak istediğini ilettiği belirtildi.

Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Florian Wirtz'in Transfermarkt verisine göre piyasa değeri 140 milyon Euro.

Wirtz, Bundesliga kulübünde bu sezon çıktığı 45 maçta 16 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.



