Avrupa'daki Türk derbisinde gülen taraf Beşiktaş GAİN oldu!

BKT EuroCup B Grubu 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'a konuk oldu.

Ankara Arena'daki mücadeleyi siyah beyazlılar, 91-84'lük skorla kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, grupta 6. galibiyetini aldı. Başkent ekibi ise 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez mağlup oldu.

Mücadeleye 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş GAİN, ilk 3 dakikayı 5-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra daha etkili oynayan Türk Telekom, 8-7 öne geçti. Çeyreğin bitimine 3 dakika 55 saniye kala siyah-beyazlılar farkı 8'e (10-18) çıkardı. Kalan bölümde iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 29-20 önde tamamladı.

İkinci periyoda Simonovic'in üçlüğüyle başlayan Türk Telekom, farkı 4'e (25-29) kadar indirdi. Mathews, Dotson ve Lemar ile bulduğu sayılarla farkı 11'e çıkaran konuk ekip, soyunma odasına 50-39 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken Türk Telekom, 23. dakikada farkı 9'a (47-56) indirdi. Bu bölümden sonra savunmada ve hücumda daha iyi oynayan Beşiktaş, farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 49-60. Kalan dakikalarda iki takım da dengeli oynarken siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 71-61 önde bitirdi.

Son periyotta üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş GAİN, ilk 4 dakikayı 16 sayılık farkla (68-84) önde geçti. Kalan bölümde Türk Telekom'un farkı azaltma çabalarına rağmen Beşiktaş karşılaşmayı 93-84 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Steve Bittner (Almanya), Nick Van Den Broeck (Belçika)

Türk Telekom: Simonovic 9, Alexander 15, Usher 13, Doğuş Özdemiroğlu 10, Devoe 5, Smith 15, Berkan Durmaz 2, Bankston 10, Trifunovic 4, Ata Kahraman, Yavuz Gültekin 1

Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Berk Uğurlu 12, Morgan 2, Anthony Brown 4, Zizic 6, Dotson 20, Yiğit Arslan 3, Lemar 15, Vitto Brown 3, Kamagate 10

1. Periyot: 20-29

Devre: 39-50

3. Periyot: 61-71

Diskalifiye: 27.20 Lemar (Beşiktaş GAİN)

Beş faulle çıkanlar: 35.33 Kamagate, 38.24 Morgan (Beşiktaş GAİN), 35.49 Devoe (Türk Telekom)