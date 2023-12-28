Avrupa devleri sıraya girdi: Fenerbahçeli yıldıza 4 kulüp talip!

İngiltere Premier Lig'den 3, İtalya 1. Futbol Ligi'nden (Serie A) ise 1 kulübün Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymasnki ile ilgilendiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:07
Avrupa devleri sıraya girdi: Fenerbahçeli yıldıza 4 kulüp talip!
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Fenerbahçe’nin yıldızı Szymanski’yi 3 İngiliz kulübünün transfer etmek istediği öğrenildi.

Sebastian Szymanski

3 PREMİER LİG KULÜBÜ DEVREDE

Polonya basınının iddiasına göre; Chelsea, Liverpool ve Manchester United, Szymanski’ye özel ilgi gösteriyor.

Szymanski’yi gündeminde tutan takımlardan birinin de Napoli olduğu vurgulandı. Bu sezon Fenerbahçe’de Szymanski, 11 gol attı.


Sebastian Szymanski fenerbahçe transfer chelsea liverpool manchester united napoli

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