Avrupa devleri sıraya girdi: Fenerbahçeli yıldıza 4 kulüp talip!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:07

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:07

Fenerbahçe’nin yıldızı Szymanski’yi 3 İngiliz kulübünün transfer etmek istediği öğrenildi.

Sebastian Szymanski

3 PREMİER LİG KULÜBÜ DEVREDE

Polonya basınının iddiasına göre; Chelsea, Liverpool ve Manchester United, Szymanski’ye özel ilgi gösteriyor.

Szymanski’yi gündeminde tutan takımlardan birinin de Napoli olduğu vurgulandı. Bu sezon Fenerbahçe’de Szymanski, 11 gol attı.

