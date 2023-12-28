Avrupa devleri sıraya girdi: Fenerbahçeli yıldıza 4 kulüp talip!
İngiltere Premier Lig'den 3, İtalya 1. Futbol Ligi'nden (Serie A) ise 1 kulübün Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymasnki ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe’nin yıldızı Szymanski’yi 3 İngiliz kulübünün transfer etmek istediği öğrenildi.
Sebastian Szymanski
3 PREMİER LİG KULÜBÜ DEVREDE
Polonya basınının iddiasına göre; Chelsea, Liverpool ve Manchester United, Szymanski’ye özel ilgi gösteriyor.
Szymanski’yi gündeminde tutan takımlardan birinin de Napoli olduğu vurgulandı. Bu sezon Fenerbahçe’de Szymanski, 11 gol attı.
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