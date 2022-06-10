Avrupa devleri Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu için kapıda!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün transferi için Avrupa kulüpleri devreye girdiği iddia edildi.
Galatasaray camiası seçime odaklanırken takımın kilit isimleri Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu için menajerler pusuda bekliyor.
Bu sezon hem G.Saray hem de milli forma performansıyla Fransız takımlarının gözdesi olan Kerem Aktürkoğlu ile Adana Demirspor'daki çıkışı sonrası sarı-kırmızılı takıma dönüşü merakla beklenen Yunus Akgün için teklifler de masada.
Taraftarların birlikte oynamalarını dört gözle beklediği iki oyuncudan Kerem, Avrupa kapısını daha önce açıp veda niteliğinde mesaj paylaşmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Yunus da ayrılığın kıyısında. Başta Roma olmak üzere İtalyan takımları genç futbolcu için yeni yönetimi beklemeye koyuldu.
Seçilecek başkanın önüne ilk önce bu iki oyuncu için teklif gelmesi bekleniyor. İki genç oyuncunun ayrılığı halinde kanatlarda sarı-kırmızılıların elikolu bağlanacak. İki kanatta bu iki teknik ve hızlı oyuncuyu hayal eden taraftar ise olacakları sessizce bekliyor.
Bu isimlerin yanı sıra savunmadaki ikili Marcao- Nelsson için de yeni başkanın önüne teklifler gelecek. Başkan adaylarından Dursun Özbek, kadroyu koruyup takviye yapacağını açıklarken Eşref Hamamcıoğlu kısa vadeli alacaklar için oyuncu satışına sıcak bakıyor.
Çizme basını, Yunus Akgün haberlerine devam ediyor. 7.5 milyon Euro bedel biçilse de oyuncunun 20 milyon Euro'dan düşük bedelle ayrılamayacağı vurgulanırken "Roma'da Abraham'ı gol makinasına çevirir" yorumu yapıldı. (Sabah)
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