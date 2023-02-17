Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları 16 Şubat Perşembe günü oynanan maçlarla sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:07
Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynandı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Lazio, sahasında Cluj'u 45+4. dakikada Ciro Immobile'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Patric Gabarron, 15. dakikada kırmızı kart gördü.

Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş müsabakaları, 23 Şubat'ta oynanacak.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan): 0-1

Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya): 1-0

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika): 1-0

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


UEFA Konferans Ligi uefa lazio

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