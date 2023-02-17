Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları 16 Şubat Perşembe günü oynanan maçlarla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.
Gecenin öne çıkan mücadelesinde Lazio, sahasında Cluj'u 45+4. dakikada Ciro Immobile'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Patric Gabarron, 15. dakikada kırmızı kart gördü.
Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş müsabakaları, 23 Şubat'ta oynanacak.
İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan): 0-1
Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya): 1-0
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna): 1-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika): 1-0
Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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