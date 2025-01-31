Avrupa Ligi kuraları çekildi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 15:23

Güncelleme: 31.01.2025 - 15:32

Dün akşam oynanan maçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turunda devam ederken, Beşiktaş ise turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu.

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Fenerbahçe'nin play off turundaki rakibi Anderlecht olurken, Galatasaray ise AZ Alkmaar ile eşleşti.

İşte Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:

Twente - Bodo Glimt

Fenerbahçe - Anderlecht

Union SG - Ajax

PAOK - FCSB

AZ Alkmaar - Galatasaray

Midtjylland - Real Sociedad

Ferencvaros - Viktoria Plzen

Porto - Roma