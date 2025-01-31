Avrupa Ligi kuraları çekildi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin play off turundaki rakibi Anderlecht olurken, Galatasaray ise AZ Alkmaar ile eşleşti.
Dün akşam oynanan maçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turunda devam ederken, Beşiktaş ise turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu.
Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Fenerbahçe'nin play off turundaki rakibi Anderlecht olurken, Galatasaray ise AZ Alkmaar ile eşleşti.
İşte Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:
Twente - Bodo Glimt
Fenerbahçe - Anderlecht
Union SG - Ajax
PAOK - FCSB
AZ Alkmaar - Galatasaray
Midtjylland - Real Sociedad
Ferencvaros - Viktoria Plzen
Porto - Roma
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #uefa avrupa ligi
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