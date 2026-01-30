Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi... İşte Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Avrupa Ligi'nde bu sezon lig aşamasında Fenerbahçe 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplamış ve 19. sırada yer alarak play-off etabına kalmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turunda Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ilk maçını 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşmasını 26 Şubat'ta oynayacak.

FİNAL, İSTANBUL'DA

Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs

Final: 20 Mayıs