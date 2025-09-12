Avrupa Ligi simüle edildi... İşte Fenerbahçe'nin tur ve final şansı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 10:55:00
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi, tam 10 bin kez simüle edildi. Sonuçlara göre oluşturulan tabloda Fenerbahçe'ye verilen tur ve kupa şansları dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencváros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) oldu.

Opta'nın süper bilgisayarları UEFA Avrupa Ligi'ni tam 10 bin kez simüle ederek takımların tur atlama ve kupayı kazanma şanslarını belirledi.

Binlerce simülasyonda çıkan aynı ve ağır basan sonuçların toplanarak sunulduğu listede, Fenerbahçe'nin geçen sezon kıyısından döndüğü çeyrek finale ulaşma ihtimali yüzde 28.3 olarak gösterildi.

Sarı-lacivertlilerin yarı finale yükselmesine ise yüzde 12.6 ihtimal verildi.

Fenerbahçe'nin Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak finalde sahaya çıkacak takımlardan biri olması yüzde 5 ihtimal olarak gösterildi.

Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmesinin ihtimali ise yüzde 2.1 oldu. Sarı-lacivertliler simülasyona göre UEFA Avrupa Ligi'nin 11. favorisi konumunda.

