Avrupa Ligi simüle edildi: İşte Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yarı finale yükselme ihtimaline dair tahmin açıklandı. Football Meets Data tarafından yapılan simülasyonda Fenerbahçe'nin yarı finaldeki muhtemel eşleşmesine ilişkin de tahmin yapıldı.

Avrupa Ligi simüle edildi: İşte Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:58

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşı karşıya gelecek. Ünlü veri sitesi Football Meets Data, sarı-lacivertliler için tur ihtimalini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Rangers'ı elemesi durumunda çeyrek finalde rakibi Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananı olacak. Football Meets Data, çeyrek finalde yüzde 32 olasılıkla Athletic Bilbao-Fenerbahçe eşleşmesinin gerçekleşeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin çeyrek finalde Roma'nın rakibi olmasına verilen oran ise yüzde 27 olarak gösterildi.

YARI FİNAL TAHMİNİ DE YAPILDI

Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi halinde ise yarı finalde rakibi olacak takıma dair de tahmin yapıldı.

Buna göre yüzde 9 ihtimalle UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe-Lyon eşleşmesi yaşanacak.

Fenerbahçe ile aynı tur ağacında yer alan Athletic Bilbao'nun ise yarı finalde Lyon ile eşleşmesine yüzde 14 oran verildi. 


Etiketler: #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #tur

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