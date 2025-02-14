Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu toplu sonuçlar
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:18

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları sona erdi. 

Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 yenerken, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. 

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle: 

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-0 

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda): 0-2 

Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya): 1-2 

Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika): 3-0 

AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray: 4-1 

Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1 

PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya): 1-2 

Porto (Portekiz)-Roma (İtalya): 1-1


Etiketler: #uefa avrupa ligi #galatasaray #fenerbahçe #Toplu sonuçlar
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