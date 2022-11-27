Avrupa Senyör Kulüp Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu

27 Kasım 2022 Pazar, 09:25

Antalya'da gerçekleştirilen Avrupa Senyör Kulüp Tenis Şampiyonası'nda 30-50 yaş arasındaki kategorilerde dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım'da Megasaray Tenis Akademisi'nde başlayan organizasyonun 30-50 yaş arasında, kadınlar ve erkeklerde 10 farklı kategoride kulüpler yarıştı. Türkiye, organizasyonda 40 kulüple temsil edildi.

Türk sporculardan oluşan kulüplerden Gençlik Kültür ve Hizmet Vakfı "Men 30" seviyesinde şampiyon oldu. Aynı seviyede Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti. Mete Tenis Kulübü "Men 40" seviyesinde birinciliği, "Men 35" seviyesinde üçüncülüğü kazandı.

Turgay Sosyal Tenis Akademisi "Women 30" seviyesinde şampiyon, "Men 40" seviyesinde üçüncü oldu. PFM "Men 45" seviyesinde ikinciliği, "Women 30" seviyesinde üçüncülüğü, Gençlik ve Kültür Hizmet Vakfı "Women 30" seviyesinde ikinciliği, Raket Tenis Spor Kulübü "Women 35" seviyesinde üçüncülüğü, ISTAV "Women 50" seviyesinde ikinciliği elde etti.

Kupa törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de katıldı.

Avrupa Senyör Şampiyonası'nın 55-75 yaş kategori müsabakaları 28 Kasım-3 Aralık'ta Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilecek.