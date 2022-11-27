Avrupa Senyör Kulüp Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu
Antalya'da düzenlenen Avrupa Senyör Kulüp Şampiyonası'nda 30-50 yaş kategorilerinde kazananlar belli oldu.
Antalya'da gerçekleştirilen Avrupa Senyör Kulüp Tenis Şampiyonası'nda 30-50 yaş arasındaki kategorilerde dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım'da Megasaray Tenis Akademisi'nde başlayan organizasyonun 30-50 yaş arasında, kadınlar ve erkeklerde 10 farklı kategoride kulüpler yarıştı. Türkiye, organizasyonda 40 kulüple temsil edildi.
Türk sporculardan oluşan kulüplerden Gençlik Kültür ve Hizmet Vakfı "Men 30" seviyesinde şampiyon oldu. Aynı seviyede Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti. Mete Tenis Kulübü "Men 40" seviyesinde birinciliği, "Men 35" seviyesinde üçüncülüğü kazandı.
Turgay Sosyal Tenis Akademisi "Women 30" seviyesinde şampiyon, "Men 40" seviyesinde üçüncü oldu. PFM "Men 45" seviyesinde ikinciliği, "Women 30" seviyesinde üçüncülüğü, Gençlik ve Kültür Hizmet Vakfı "Women 30" seviyesinde ikinciliği, Raket Tenis Spor Kulübü "Women 35" seviyesinde üçüncülüğü, ISTAV "Women 50" seviyesinde ikinciliği elde etti.
Kupa törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de katıldı.
Avrupa Senyör Şampiyonası'nın 55-75 yaş kategori müsabakaları 28 Kasım-3 Aralık'ta Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilecek.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal'de polisle çatışma: Ölü ve yaralılar var
- 'Evinden kovuyorlardır bunu'
- Bu kartı kullananlar dikkat! Yarın işleme kapanacak
- 'Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!'
- 'Hani mahkemelere emir verilemiyordu!'
- Erdoğan'dan ekonomiye dair iddialı sözler
- Armağan Çağlayan'dan duygulandıran açıklama
- Düzce'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
- Kılıçdaroğlu çifti mutfaktan seslendi
- HDP'den 'Mansur Yavaş' resti