Trabzonsporlu futbolcu Maxi Gomez'e İspanyol talip

26 Kasım 2022 Cumartesi, 11:26

Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez'e, eski kulüplerinden Celta Vigo göz koydu.

Bordo-mavililere sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia'dan gelen 26 yaşındaki santrfor, bu sezon şu ana kadar 1'i lig 1'i Avrupa Kupası maçı olmak üzere sadece iki kez gol kaydetti.

CELTA VIGO TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Milliyet'in haberine göre, Celta Vigo dönemi epey parlak olan futbolcunun, bu formayla eski günlerine dönebileceği belirtilerek Celta tarafından istendiği bildirildi.

İspanyol ekibinin, Dünya Kupası'ndaki performansını da yakından takip ettiği belirtilen oyuncu için ara transfer döneminde en az 3 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.