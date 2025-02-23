Avrupa ve Türkiye gol kralı Tanju Çolak Cumhuriyet’e yorumladı: ‘Derbiyi kazanan şampiyon olur’

Yayınlanma: 23.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.02.2025 - 04:00

Çolak, “Futbol aklını kim daha iyi kullanırsa derbiyi kazanan takım o olacak. Derbiyi kazanan şampiyon olur” dedi.

‘SERT, SIKINTILI GEÇER’

Nasıl bir derbi bekliyorsunuz?

Derbinin sert ve sıkıntılı geçeceği bir gerçek. Son 10 yılın en önemli derbisi oynanacak. Bence Galatasaray da Fenerbahçe de kazanmak için sahaya çıkacak. Futbol aklını sahada kim daha iyi kullanırsa derbiyi kazanan takım o olacak. Derbiyi kim kazanırsa şampiyon olur. Galatasaray’ın kesinlikle 4’lü savunmayla oynaması lazım, yoksa derbide sıkıntılar yaşar. Yunus Akgün oynarsa Galatasaray için çok daha iyi olur. Sara ve pasları önemli. Barış Alper, Mertens kritik isimler.

‘BU HAKEMİ Mİ BULDUNUZ?’

Yabancı hakem kararını ve TFF’nin Vincic tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir tarafta yabancı hakemi kabul eden, diğer tarafta kabul etmeyen iki takım var. Galatasaray’ın bu konuda haklı yönleri var, onlara sorulmadı, sorulmadan da karar verildi. Bu yanlış. Sloven hakem Slavko Vincic’le ilgili bir sürü dedikodu çıkıyor. Bu ismi nereden arayıp buldular, Türkiye Futbol Federasyonu neden bu kaosa izin veriyor. Bula bula bu hakemi mi buldunuz?

‘OSİMHEN, NESYRİ’NİN ÖNÜNDE’

Osimhen mi En Nesyri mi?

Ben Osimhen derim. Osimhen geldiğinden beri Galatasaray’a önemli katkısı oldu. Dünyanın en iyi 10 santrforundan biri. Icardi sakatlandı, sonra Morata geldi o da sakatlandı. Osimhen tek başına mücadele edecek. Osimhen’e çok top getirmek lazım, getirirsen golü atar. Nesyri iyi oyuncu ama genelde kolay goller atıyor. Kadıköy’deki Anderlecht maçında kafayla attığı gol şahaneydi. Nesyri’nin fizik durumunda bir değişiklik var, bazen zamanlama hatası yapabiliyor. Faslı forvet Fenerbahçe’ye yetiyor, takımının yükünü almış durumda, tabelayı değiştiriyor. Dzeko da ona asist yapıyor. O yaşına ve ağır olmasına rağmen futbol aklını kullanan biri, vuruşlarıyla etkili.

‘MOURİNHO İŞİYLE İLGİLENMELİ’

Derbide Mourinho mu öne çıkar Okan Buruk mu?

Mourinho öne çıkar. Dünyada almadığı kupa kalmamış. Ancak ben Türkiye’de Mourinho ile ilgili hayal kırıklığına uğradım. Çünkü sadece konuşuyor. Her tarafa herkese konuşuyor. Çok büyük isim, başarıları 10 numara, ben de çok seviyordum. Ama kendi işiyle ilgilenmeli. Fenerbahçe’yi Avrupa’da bir yerlere taşıyacağını gösteriyor. Avrupa’nın havasını, suyunu iyi biliyor, yıllardır orada. Okan Buruk Türkiye’de başarılı ancak son 2 sezondur Avrupa’daki performansını kendisine yakıştıramıyorum. Harcanan para 200-300 milyon Avro. Acaba doğru taktik mi yapamıyor yoksa rakipleri doğru mu analiz edemiyor?