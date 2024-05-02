Avrupa'nın en iyi ümit erkek judocusu İbrahim Tataroğlu!

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa'nın en iyi ümit erkek judocusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 22:02
Avrupa'nın en iyi ümit erkek judocusu İbrahim Tataroğlu!
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Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından verilen yılın en iyi ümit erkek sporcusu ödülünü aldı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, artı 100 kilo sıkletinde mücadele eden İbrahim, Avrupa'da 2023'ün en iyi ümit erkek judocusu seçildi.

18 yaşındaki sporcu, geçen yıl gençlerde dünya ikincisi, ümitlerde ise dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi olmuştu.


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