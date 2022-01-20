Avustralya Açık'ta Tsitsipas ve Sabalenka üçüncü tura yükseldi

20 Ocak 2022 Perşembe, 12:09

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya 4. gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

Avustralya Açık'ta iki kez yarı final oynayan Tsitsipas, ikinci turda dünya 88 numarası Arjantinli Sebastian Baez ile karşılaştı. Rakibini 7-6, 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen Yunan sporcu tur atladı.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, klasmanın 93 numarası Litvanyalı Ricardas Berankis'i 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) ile geçerek yoluna devam etti.

Erkeklerin 13 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ise özel davetle turnuvaya katılan Avustralyalı Christopher O'Connell'a yenilmekten kurtulamadı. Dünya 175 numarası O'Connell, 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 galip gelerek üçüncü tura çıktı.

SABALENKA TUR ATLADI, MUGURUZA VE KONTAVEİT ELENDİ

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sabalenka, dünya 100 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 1-6, 6-4 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-1 yenerek üçüncü tura yükseldi.

Fransa Açık'ın 2020 yılı şampiyonu 7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, klasmanın 82. sırasındaki İsveçli Rebecca Peterson karşısında 6-2'lik setlerle 2-0 galip geldi.

Dünya 61 numarası Fransız Alize Cornet, günün sürprizlerinden birine imza attı. Cornet, ikinci turda iki grand slam şampiyonluğuna sahip 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza'yı 2-0 (6-3, 6-3) yenerek eledi.

Klasmanda 39. basamakta bulunan Danimarkalı genç tenisçi Clara Tauson ise 6 numaralı seribaşı Anett Kontaveit'ı turnuva dışında bıraktı. Estonyalı rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen 19 yaşındaki raket, adını üçüncü tura yazdırdı.